Aymeric Carrez – Spectacle humoristique d’humour Le Bacchus Rennes 22 et 23 décembre Tarifs : 21€ et 15€

Aymeric Carrez est un stand-upper aguerri, il aime bien effectuer des blagues. Il en connait un grand nombre, et elles sont très rigolotes.

Il aime le stand-up simple et marrant. Il a d’ailleurs toujours été inspiré par des artistes simples et marrants comme Blanche Gardin, Luis CK ou Monsieur Fraize.

Il a également gagné une ribambelle de concours humoristique (13 au total) normal, il est très rigolo.

En plus d’effectuer des blagues rigolotes le soir, l’après-midi, il tourne des vidéos sur le monde du travail car il a été Ingénieur informatique durant 13 ans, ces vidéos sont également très rigolotes. Il a par ailleurs effectué les 1ères parties de Sellig, de Mathieu Madénian, d’Aymeric Lompret, de Thomas Angelvy et de bien d’autres artistes rigolos.

Bref si vous avez un seul spectacle à aller voir, c’est celui d’Aymeric Carrez, car vous rirez beaucoup ! (et ce, à hauteur du prix du billet, voire plus pour certains).

Merci d’avoir lu cette description en entier.

[https://youtu.be/Lt-KZ7L9qWc](https://youtu.be/Lt-KZ7L9qWc)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-22T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-23T22:15:00.000+01:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8176-aymeric-carrez-decembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



