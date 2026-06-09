Aymeric Lompret Yolo Scène Méditerranée Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Aymeric Lompret Yolo

Samedi 31 octobre 2026 à partir de 20h. Scène Méditerranée 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Aymeric Lompret se produit sur la scène Méditerranée et présente son spectacle Yolo

Vous avez pas vu mon chien ? C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible.



Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire… Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine



Auteurs: Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret

Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré

Interprète Aymeric Lompret

Attention cet évènement a lieu à la scène Méditerranée, 16 Prom. Léo Ferré, 13003 Marseille .

Scène Méditerranée 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aymeric Lompret performs on the Mediterranean stage with his show Yolo

L’événement Aymeric Lompret Yolo Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille