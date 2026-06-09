Aymeric Lompret Yolo Scène Méditerranée Marseille 3e Arrondissement
Aymeric Lompret Yolo Scène Méditerranée Marseille 3e Arrondissement samedi 31 octobre 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Aymeric Lompret Yolo
Samedi 31 octobre 2026 à partir de 20h. Scène Méditerranée 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 49 – 49 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Aymeric Lompret se produit sur la scène Méditerranée et présente son spectacle Yolo
Vous avez pas vu mon chien ? C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible.
Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire… Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine
Auteurs: Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret
Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré
Interprète Aymeric Lompret
Attention cet évènement a lieu à la scène Méditerranée, 16 Prom. Léo Ferré, 13003 Marseille .
Scène Méditerranée 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Aymeric Lompret performs on the Mediterranean stage with his show Yolo
L’événement Aymeric Lompret Yolo Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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