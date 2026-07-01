Azadi – Cie Anaya, La Maison du Pin, Préaux

Informations pratiques

Azadi – Cie Anaya Mercredi 15 juillet, 21h30 La Maison du Pin Mayenne

Prévente : 18€

Sur place : 21€

Réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:45:00+02:00

Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:45:00+02:00

Rejoignez un voyage sensoriel et musical, aux mélodies venues d’ailleurs. Porté par la voix envoûtante de Camille Saglio, le quartet Azadi vous invite à vivre une expérience poétique et inoubliable, entre improvisation et liberté, vers des contrées inexplorées.

Avant le spectacle :

Marché des producteurs, dégustation et vente des vins du domaine du Pin dès 18h30

Visites gratuites du domaine dès 19h30

Foodtruck et buvette dès 19h

La Maison du Pin Le Pin, 53340 Préaux Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/azadi/ »}] http://google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x48084f7f287467fb:0xd94892ee6ac8abde?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

Porté par la voix envoûtante de Camille Saglio, le quartet Azadi vous invite à vivre une expérience poétique et inoubliable, entre improvisation et liberté, vers des contrées inexplorées. NDLM2026 musique