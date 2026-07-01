Azadi – Cie Anaya, La Maison du Pin, Préaux
mercredi 15 juillet 2026 · La Maison du Pin · Préaux
Informations pratiques
Azadi – Cie Anaya Mercredi 15 juillet, 21h30 La Maison du Pin Mayenne
Prévente : 18€
Sur place : 21€
Réduit : 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:45:00+02:00
Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:45:00+02:00
Rejoignez un voyage sensoriel et musical, aux mélodies venues d’ailleurs. Porté par la voix envoûtante de Camille Saglio, le quartet Azadi vous invite à vivre une expérience poétique et inoubliable, entre improvisation et liberté, vers des contrées inexplorées.
Avant le spectacle :
- Marché des producteurs, dégustation et vente des vins du domaine du Pin dès 18h30
- Visites gratuites du domaine dès 19h30
- Foodtruck et buvette dès 19h
La Maison du Pin Le Pin, 53340 Préaux Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/azadi/ »}] http://google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x48084f7f287467fb:0xd94892ee6ac8abde?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
Porté par la voix envoûtante de Camille Saglio, le quartet Azadi vous invite à vivre une expérience poétique et inoubliable, entre improvisation et liberté, vers des contrées inexplorées. NDLM2026 musique
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