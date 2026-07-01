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Azadi – Cie Anaya, La Maison du Pin, Préaux

mercredi 15 juillet 2026 · La Maison du Pin · Préaux

Azadi – Cie Anaya, La Maison du Pin, Préaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
La Maison du Pin
Adresse
Le Pin, 53340 Préaux
Ville
53340 Préaux
Département
Mayenne
Tarif
Prévente : 18€ Sur place : 21€ Réduit : 12€

Azadi – Cie Anaya Mercredi 15 juillet, 21h30 La Maison du Pin Mayenne

Prévente : 18€
Sur place : 21€
Réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:45:00+02:00
Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:45:00+02:00

Rejoignez un voyage sensoriel et musical, aux mélodies venues d’ailleurs. Porté par la voix envoûtante de Camille Saglio, le quartet Azadi vous invite à vivre une expérience poétique et inoubliable, entre improvisation et liberté, vers des contrées inexplorées.
Avant le spectacle :

  • Marché des producteurs, dégustation et vente des vins du domaine du Pin dès 18h30
  • Visites gratuites du domaine dès 19h30
  • Foodtruck et buvette dès 19h

La Maison du Pin Le Pin, 53340 Préaux Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/azadi/ »}] http://google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x48084f7f287467fb:0xd94892ee6ac8abde?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
Porté par la voix envoûtante de Camille Saglio, le quartet Azadi vous invite à vivre une expérience poétique et inoubliable, entre improvisation et liberté, vers des contrées inexplorées. NDLM2026 musique

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