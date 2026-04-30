Azilis Esnault & Romain Salmon en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Azilis Esnault & Romain Salmon en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 10 août 2026.
De la bossa-nova à la samba-canção, en passant par le choro, leur interprétation rend hommage aux grands maîtres tels que Tom Jobim, Chico Buarque et Djavan, invitant l’auditeur à un voyage poétique au cœur du Brésil.
Azilis Esnault : voix
Romain Salmon : guitare
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Musique brésilienne — Azilis Esnault et Romain Salmon tissent un répertoire où les musiques brésiliennes se mêlent délicatement au jazz.
Le dimanche 09 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 09 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-10T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-09T19:30:00+02:00_2026-08-09T20:30:00+02:00;2026-08-09T21:30:00+02:00_2026-08-09T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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