Bercé dès l’enfance par les rythmes du gwo ka et du konpa au sein d’une famille de musiciens, il fait très tôt de la batterie bien plus qu’un instrument : un véritable compagnon de vie. Installé à Paris, il construit son chemin au fil de collaborations avec des artistes de la scène caribéenne et jazz.

Aujourd’hui, il se dévoile à travers État d’âme, un projet intime, comme un carnet musical où chaque morceau traduit une émotion vécue — entre nostalgie, inspiration et moments de joie transformés en musique.

Son univers, ancré dans le jazz caribéen, mêle afrobeat, gwo ka, zouk et jazz moderne. Un métissage naturel qui puise dans ses racines guadeloupéennes tout en dialoguant avec des sonorités contemporaines, pour créer un langage personnel, authentique et vivant.

Entouré d’une équipe de proches collaborateurs, il donne à cet album une dimension collective et complice. Pensé pour la scène, État d’âme est une expérience immersive : huit titres comme autant de voyages, entre traditions et modernité, entre Guadeloupe et ailleurs.

Il y a des parcours qui sentent la musique avant même qu’on les entende… et celui de Kristof Négrit en fait clairement partie.

Le vendredi 22 mai 2026

de 21h00 à 22h30

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Jeune : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T00:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00;2026-05-22T21:00:00+02:00_2026-05-22T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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