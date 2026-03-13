Chloé Lecerf raconte Anita O’Day « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Anita O’Day n’a jamais suivi les conventions, ni dans sa vie, ni dans sa manière de chanter. Elle a imposé un style cool où tout était affaire de rythme, d’improvisation et d’attitude. Une précision redoutable, des tempos fulgurants, un scat libre et audacieux : chez elle, la voix devenait instrument.

Animée d’un instinct farouche de liberté, artistique autant que personnel, elle a profondément marqué l’histoire du jazz et influencé toute une génération de chanteuses.

Aux côtés du guitariste Romain Habert, Chloé Lecerf mêle récits et musique pour célébrer cette figure indomptable du swing, dont l’énergie et l’audace résonnent encore aujourd’hui.

Chloé Lecerf : voix

Romain Habert : guitare

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Cet après-midi, nous vous invitons à redécouvrir une artiste qui a toujours vécu selon ses propres règles.

Le samedi 16 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00;2026-05-16T17:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

