Fæther X Perfectly Imperfect seront à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Au programme : un enchaînement d’artistes de tous horizons, en live et DJ sets, pour la première soirée parisienne du média américain, avec Ange Paradiz, Dinamarca, meat computer, Nosgov et Sacha.avec :

ANGE PARADIZ (FR, trap, jersey rhythms, baile funk, electro)

DINAMARCA (SWE/CHI, reggaeton, dembow, latin electronic

NOSGOV (POL, FRANCE PREMIÈRE cloud rap, hyperpop, experimental)

MEAT COMPUTER (CAN, experimental rap, noise, digicore)

SACHA (FR, bass music, noise, punk)

FÆTHER et Perfectly Imperfect associent leurs forces pour une soirée club le 15 mai à La Machine !

Le vendredi 15 mai 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T02:55:00+02:00

fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T23:55:00+02:00_2026-05-15T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris



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