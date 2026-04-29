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Fæther X Perfectly Imperfect seront à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Fæther X Perfectly Imperfect seront à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Fæther X Perfectly Imperfect seront à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge

Adresse : 90, boulevard de Clichy

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : <p>De 16 à 23 euros.</p>

Au programme : un enchaînement d’artistes de tous horizons, en live et DJ sets, pour la première soirée parisienne du média américain, avec Ange Paradiz, Dinamarca, meat computer, Nosgov et Sacha.avec :

ANGE PARADIZ (FR, trap, jersey rhythms, baile funk, electro)
DINAMARCA (SWE/CHI, reggaeton, dembow, latin electronic
NOSGOV (POL, FRANCE PREMIÈRE cloud rap, hyperpop, experimental)
MEAT COMPUTER (CAN, experimental rap, noise, digicore)
SACHA (FR, bass music, noise, punk)

FÆTHER et Perfectly Imperfect associent leurs forces pour une soirée club le 15 mai à La Machine !
Le vendredi 15 mai 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 16 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T02:55:00+02:00
fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T23:55:00+02:00_2026-05-15T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

Fæther X Perfectly Imperfect


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