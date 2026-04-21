Nuit européenne des musées Jardin des Archives Nationales Paris

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vous convie à un concert exceptionnel, véritable plongée dans les trésors cachés du patrimoine musical français. À travers une sélection de pièces rares et méconnues, extraites du fonds AJ37 des Archives Nationales et du fonds pour la Musique de la Bibliothèque nationale de France, cette soirée rendra hommage à l’œuvre profonde et visionnaire du pédagogue Georges Caussade, figure emblématique de l’enseignement musical du XXe siècle. Une médiation culturelle sensible et vivante accompagnera ce moment, tissant des liens entre les archives et le présent, pour faire résonner l’héritage de Caussade dans toute sa richesse et sa modernité.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger propose un concert exceptionnel autour de trésors musicaux méconnus, en hommage à Georges Caussade, grande figure de l’enseignement musical français.

Le samedi 16 mai 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T17:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00

Jardin des Archives Nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris



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