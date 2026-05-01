ÉCLIPSE FESTIVAL : 2e édition ! Ground Control Paris
ÉCLIPSE FESTIVAL : 2e édition ! Ground Control Paris vendredi 15 mai 2026.
Le 15 mai prochain, la soirée Éclipse revient pour une seconde édition à Ground Control (Paris 12e) !
Éclipse est un évènement ultra-pluridisciplinaire, qui croise des identités artistiques singulières et plurielles en une seule et même soirée. L’événement se veut être une véritable ode à la singularité, à l’excentricité et à l’expression de soi. Entre curiosité, liberté et engagement, on y célèbre ici les communautés marginalisées et les cultures underground : un espace d’inclusion et d’audace, où les différences deviennent une force.
De plus, l’évènement est caritatif ; les bénéfices générés seront reversés à l’association AIDES, qui lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites virales depuis 1984, et qui sera également présente tout le long de l’événement.
La programmation est composée de 6 disciplines artistiques pluridisciplinaires :
– Un podcast live animé par La Bobine.
– Performances de cabaret & pole dance par le Cabaret Vénus Noire.
– Un concert du groupe KLON.
– Drag show par Léonie Styx (de Madame Arthur), Hego Scorpion et Lana Cotta.
– DJ set par Timéa.
En bref, Éclipse, c’est en même temps festoyer, célébrer, découvrir et s’engager, et tout ça en une seule et même soirée. Alors, tu viens ?
Éclipse est une soirée caritative et pluridisciplinaire qui met en lumière les communautés marginalisées et les cultures underground.
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h30 à 00h30
payant
9€ tarif réduit / 11€ tarif plein
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-15T03:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T00:30:00+02:00
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)
Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)
Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)
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