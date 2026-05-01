ÉCLIPSE FESTIVAL : 2e édition ! Ground Control Paris

Le 15 mai prochain, la soirée Éclipse revient pour une seconde édition à Ground Control (Paris 12e) !

Éclipse est un évènement ultra-pluridisciplinaire, qui croise des identités artistiques singulières et plurielles en une seule et même soirée. L’événement se veut être une véritable ode à la singularité, à l’excentricité et à l’expression de soi. Entre curiosité, liberté et engagement, on y célèbre ici les communautés marginalisées et les cultures underground : un espace d’inclusion et d’audace, où les différences deviennent une force.

De plus, l’évènement est caritatif ; les bénéfices générés seront reversés à l’association AIDES, qui lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites virales depuis 1984, et qui sera également présente tout le long de l’événement.

La programmation est composée de 6 disciplines artistiques pluridisciplinaires :

– Un podcast live animé par La Bobine.

– Performances de cabaret & pole dance par le Cabaret Vénus Noire.

– Un concert du groupe KLON.

– Drag show par Léonie Styx (de Madame Arthur), Hego Scorpion et Lana Cotta.

– DJ set par Timéa.

En bref, Éclipse, c’est en même temps festoyer, célébrer, découvrir et s’engager, et tout ça en une seule et même soirée. Alors, tu viens ?

Éclipse est une soirée caritative et pluridisciplinaire qui met en lumière les communautés marginalisées et les cultures underground.

Le vendredi 15 mai 2026

de 19h30 à 00h30

payant

9€ tarif réduit / 11€ tarif plein

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-15T03:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T00:30:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.instagram.com/eclipse_festival/



Afficher la carte du lieu Ground Control et trouvez le meilleur itinéraire

