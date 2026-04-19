Aaron Parks – LittleBig New Morning Paris
Aaron Parks – LittleBig New Morning Paris vendredi 15 mai 2026.
Constitué par le pianiste en collaboration avec le guitariste Greg Tuohey, le bassiste David Ginyard Jr. et le batteur original Tommy Crane. Maintenant que le nouveau batteur Jongkuk Kim a rejoint l’aventure, le groupe est fier de présenter son troisième album, le premier sous le label Blue Note Records.
Encore plus que sur leurs précédents disques, celui-ci met l’accent sur une identité collective et une communication spontanée avec des compositions non seulement de Parks, mais aussi de Tuohey et de Ginyard. Le groupe a passé une semaine de répétitions intenses et de performances au ShapeShifter Lab de Brooklyn pour peaufiner ce nouveau projet avant de se rendre au légendaire studio d’enregistrement Dreamland.
Parks a lui-même déclaré : « Cet album me semble vraiment spécial. C’est à la fois le plus proche de ce que j’imaginais pour cette musique, et bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer seul. »
Un groupe qui perdure au fil des années est destiné à gagner en profondeur et à évoluer, et c’est assurément le cas d’Aaron Parks et le projet Little Big.
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h30 à 23h00
payant Prévente : 30.59 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T23:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260515-6416-aaron-parks.html
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