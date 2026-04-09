Chantier permaculture Ferme de Paris Paris
Chantier permaculture Ferme de Paris Paris vendredi 15 mai 2026.
La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.
En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :
- prendre soin des humains,
- prendre soin de la Terre,
- partager équitablement les ressources.
Rendez-vous vendredi 15 mai de 10h à 16h pour la mise en place du principe : Obtenir une production, utiliser des solutions lentes et modestes et valoriser les ressources et services renouvelables
– Plantation et entretien de l’espace
Inscription obligatoire. Formulaire à venir.
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.
Le vendredi 15 mai 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T16:00:00+02:00
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
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