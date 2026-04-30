Stage de tissu aérien le 15 mai 2026 Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Au programme : travail sur figures, enchaînements et maîtrise du corps dans les disciplines aériennes, dans une ambiance bienveillante.

Inscription au secrétariat du centre Mercoeur uniquement.

Un temps intensif dédié aux niveaux intermédiaire et confirmé pour approfondir technique, fluidité et créativité en hauteur.

Le vendredi 15 mai 2026

de 14h00 à 16h00

payant

5.40 pour les – de 26 ans, + de 26 ans selon QF

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-15T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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