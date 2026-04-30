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Stage de tissu aérien le 15 mai 2026 Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage de tissu aérien le 15 mai 2026 Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage de tissu aérien le 15 mai 2026 Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : <p>5.40 pour les - de 26 ans, + de 26 ans selon QF<br></p>

Au programme : travail sur figures, enchaînements et maîtrise du corps dans les disciplines aériennes, dans une ambiance bienveillante.

Inscription au secrétariat du centre Mercoeur uniquement.

Un temps intensif dédié aux niveaux intermédiaire et confirmé pour approfondir technique, fluidité et créativité en hauteur.
Le vendredi 15 mai 2026
de 14h00 à 16h00
payant

5.40 pour les – de 26 ans, + de 26 ans selon QF

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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