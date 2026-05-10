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Assistez à la conférence « Paris ville de fiertés, ville de luttes ! » Hôtel de Ville Paris

Assistez à la conférence « Paris ville de fiertés, ville de luttes ! » Hôtel de Ville Paris

Assistez à la conférence « Paris ville de fiertés, ville de luttes ! » Hôtel de Ville Paris vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Hôtel de Ville

Adresse : 3 rue de Lobau

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Découvrez le programme en détail

14 h 30 : Accueil

Mot d’accueil d’Annah Bikouloulou, adjointe chargée de l’égalité, des droits humains, de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les LGBTQI+phobies et de lutte contre les discriminations

15 h à 16 h : Nommer les existences, nommer les maux : état des LGBTQIA+phobies

  • Avec Julia Torlet, co-présidente de SOS Homophobie (présentation de leur 30e rapport sur les LGBTIphobies
  • Avec Etienne Deshoulières, Président de l’Association pour la dépénalisation universelle de l’homosexualité (ADUH), et le sujet présenté : « Les violations des droits humains induites par la pénalisation de l’homosexualité ».
  • Questions

16 h à 17 h : Visibilité, communauté et lutte contre les LGBTphobies : le sport comme enjeu politique

  • Rainbow Cities Network (RCN), bonnes pratiques et exposition du RCN, Hélène Dureux, représentante de la Ville de Paris au bureau du RCN ;
  • Fier Play, l’héritage des JOP, Jeremy Goupille, directeur général de l’association ;
  • Fédération sportive LGBT+, Alexandre Ansault, vice- président FS LGBT+.
  • Questions

17 h : Conclusion

Vendredi 15 mai, rendez-vous à l’auditorium de l’Hôtel de Ville pour assister à une rencontre avec les associations qui font vivre la lutte contre les LGBTphobies, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie (IDAHOBIT) du 17 mai.
Le vendredi 15 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T17:00:00+02:00

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau  75004 Paris


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