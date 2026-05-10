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14 h 30 : Accueil

Mot d’accueil d’Annah Bikouloulou, adjointe chargée de l’égalité, des droits humains, de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les LGBTQI+phobies et de lutte contre les discriminations

15 h à 16 h : Nommer les existences, nommer les maux : état des LGBTQIA+phobies

Avec Julia Torlet, co-présidente de SOS Homophobie (présentation de leur 30 e rapport sur les LGBTIphobies

(présentation de leur 30 rapport sur les LGBTIphobies Avec Etienne Deshoulières, Président de l’Association pour la dépénalisation universelle de l’homosexualité (ADUH), et le sujet présenté : « Les violations des droits humains induites par la pénalisation de l’homosexualité ».

Questions

16 h à 17 h : Visibilité, communauté et lutte contre les LGBTphobies : le sport comme enjeu politique

Rainbow Cities Network (RCN), bonnes pratiques et exposition du RCN, Hélène Dureux, représentante de la Ville de Paris au bureau du RCN ;

(RCN), bonnes pratiques et exposition du RCN, Hélène Dureux, représentante de la Ville de Paris au bureau du RCN ; Fier Play , l’héritage des JOP, Jeremy Goupille, directeur général de l’association ;

, l’héritage des JOP, Jeremy Goupille, directeur général de l’association ; Fédération sportive LGBT+ , Alexandre Ansault, vice- président FS LGBT+.

, Alexandre Ansault, vice- président FS LGBT+. Questions

17 h : Conclusion

Vendredi 15 mai, rendez-vous à l’auditorium de l’Hôtel de Ville pour assister à une rencontre avec les associations qui font vivre la lutte contre les LGBTphobies, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie (IDAHOBIT) du 17 mai.

Le vendredi 15 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T17:00:00+02:00

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris



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