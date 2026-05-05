Festival Ville Sensible, Théâtre de la Concorde, Paris

Festival Ville Sensible 15 et 16 mai Théâtre de la Concorde Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T14:00:00+02:00 – 2026-05-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

Le Festival Ville Sensible est un évènement participatif qui mobilise la parole citoyenne pour documenter, mettre en récit et en image la ville sensible de demain. Porté par l’Association Ville Sensible, il se tiendra au Théâtre de la Concorde les 15 et 16 mai 2026. Il conclut un cycle de réflexions initié par l’historien Patrick Boucheron et les architectes Pauline Marchetti et Jacques Ferrier.

Au programme, deux jours de discussions, de performances, de lectures, de projections et d’installations multiples. Le Festival Ville Sensible adopte une programmation ouvertement engagée, incarnée par des personnalités issues de champs disciplinaires variés (art, design, littérature, histoire, philosophie…), désireuses d’explorer avec créativité et enthousiasme les façons de rendre nos villes plus accueillantes et plus sensibles, pour esquisser les contours d’une manière d’habiter autrement.

Le Festival Ville Sensible ne se contente pas de proposer une programmation : il ouvre un espace de réflexion collective. Pendant plusieurs mois, artistes, chercheurs et citoyens ont contribué à faire émerger des questions, des récits et des intuitions. Ce festival en est l’aboutissement.

Les 15 et 16 mai 2026, au Théâtre de la Concorde, deux jours de discussions, de performances, de lectures, de projections et d’installations viendront donner corps à ces réflexions et les partager avec le public.

Sabrina Ayélo, Patrick Boucheron, Thierry Boutonnier, Ariane Brioist, Fabienne Brugère, Tom Chourreau, Lucile Cornet-Richard, Margaux Darrieus, Marcelline Delbecq, Marianne Derrien, Jacques Ferrier, Diana Filippova, Fabien Goutelle, Amaena Guéniot, Leelou Guével, Michel Hössler, Nolwenn Jamme, Charlotte Janis, Iman Kerroua, Emmaï Dee × Lothar, Pierre Legrain, Jean-Yves de Lépinay, Pauline Marchetti, Aurélia Martin, Hugo Martin, Victor Meesters, Léa Mosconi, Marion Nielsen, Marie Pieron, Cédric Pierre, Romane Plumer-Chabot, Clémentin Rachet, Océane Ragoucy, Salim Santa Lucia, Saymon Stasiak, Camille de Toledo, Mathilde Van Steenkiste, Rose Vidal, Jean-Louis Violeau, Marion Zilio

Avec la complicité de

L’École des Arts Décoratifs – PSL, La Maison des femmes de Pantin, La Librairie Volume, Cadmos, Métropolis, Faire Paris (accélérateur de projets architecturaux et urbains innovants porté par le Pavillon de l’Arsenal), Ferrier Marchetti Studio et Le Festival Close-up – Ville, architecture et paysage au cinéma.

Programme et inscriptions

https://theatredelaconcorde.paris/evenements/festival-ville-sensible/

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://theatredelaconcorde.paris/evenements/festival-ville-sensible/ »}] [{« link »: « https://theatredelaconcorde.paris/evenements/festival-ville-sensible/ »}]

Le Festival Ville Sensible propose une diversité de formats pour croiser les regards, partager les expériences et faire émerger une pensée collective de la ville. Ville Sens

Théâtre de la Concorde