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Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mardi 5 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Marguerite Yourcenar

Adresse : 41, rue d'Alleray

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif : <p>Inscription à un atelier maximum par mois auprès des bibliothécaires.</p>

Ces ateliers thématiques et collectifs sont dispensés par les bibliothécaires.

Possibilité de s’inscrire à un atelier au maximum par mois.

La programmation mensuelle des ateliers est communiquée chaque dernier vendredi du mois.

Vous avez plus de 60 ans ? Découvrez aussi le programme des Séniors connectés.

Les mardis de 14h30 à 16h ou les samedis de 10h30 à 12h
Salle multimédia (niveau +1)
Public ado-adulte
Sur inscription auprès des bibliothécaires

Programmation du mois de mai 2026 :

Affiche avec la liste des ateliers numériques de mai 2026
Programme des ateliers numériques de mai 2026 ; Crédits : Médiathèque Marguerite Yourcenar

Tous les mois, une nouvelle programmation d’ateliers numériques pour qu’Internet, l’informatique, votre smartphone ou votre tablette n’aient plus de secret pour vous !
Du mardi 05 mai 2026 au mardi 26 mai 2026 :
samedi
de 10h30 à 12h00
mardi
de 14h30 à 16h00
gratuit

Inscription à un atelier maximum par mois auprès des bibliothécaires.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T14:30:00+02:00_2026-05-05T16:00:00+02:00;2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T12:00:00+02:00;2026-05-12T14:30:00+02:00_2026-05-12T16:00:00+02:00;2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T12:00:00+02:00;2026-05-19T14:30:00+02:00_2026-05-19T16:00:00+02:00;2026-05-23T10:30:00+02:00_2026-05-23T12:00:00+02:00;2026-05-26T14:30:00+02:00_2026-05-26T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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