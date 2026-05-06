Brillant Bruyant – All Stars Le Hasard Ludique Paris

otre collectif déborde de talents, et nous allons donc les célébrer : huit DJs résident·e·s, quatre B2Bs, des perfs drag toute la soirée… Dose Létale, Gabzh, Igotthekeys, īnkūbe, Lucia Loot, Mafille, Malena et TOLVY vont vous faire voyager dans différents univers de la bass music, pour une soirée qui s’annonce LÉ-GEN-DAIRE

Notre host habituelle Luz de La Trik ne sera malheureusement pas des nôtres, mais nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois ANDY, qui rythmera la nuit aux côtés de Garçon Manqué, que nous avons hâte de retrouver sur scène !

LES BABES

Dose Létale – @dose_letale

B2B

Lucia Loot – @lootlucia

Gabzh – @djgabzh

B2B

īnkūbe – @cla.inkube

Igotthekeys – @igotthekeys

B2B

Malena – @malena_malenita_

TOLVY – @tolvymusic

B2B

Mafille – @_mafille

PERFORMEUR·EU·SES

ANDY – @ici_c_est_andy

Garçon Manqué – @legarcon_manque

Brillant Bruyant est un collectif queer de bass music qui a pour volonté d’amener plus de bass music dans les milieux queer, et de créer des espaces inclusifs pour le public et les DJ queer existants déjà dans la scène bass

BB revient au Hasard Ludique le 15 mai pour une édition ALL STARS 100% babes !

Le vendredi 15 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

TARIFS

very early : 8€*

ealry : 10€*

regular : 12€*

*+frais de loc

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T20:00:00+02:00_2026-05-15T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/soir%C3%A9e/2026-04-14/brillant-bruyant-all-stars



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