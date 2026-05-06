Brillant Bruyant – All Stars Le Hasard Ludique Paris
Brillant Bruyant – All Stars Le Hasard Ludique Paris vendredi 15 mai 2026.
otre collectif déborde de talents, et nous allons donc les célébrer : huit DJs résident·e·s, quatre B2Bs, des perfs drag toute la soirée… Dose Létale, Gabzh, Igotthekeys, īnkūbe, Lucia Loot, Mafille, Malena et TOLVY vont vous faire voyager dans différents univers de la bass music, pour une soirée qui s’annonce LÉ-GEN-DAIRE
Notre host habituelle Luz de La Trik ne sera malheureusement pas des nôtres, mais nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois ANDY, qui rythmera la nuit aux côtés de Garçon Manqué, que nous avons hâte de retrouver sur scène !
LES BABES
Dose Létale – @dose_letale
B2B
Lucia Loot – @lootlucia
Gabzh – @djgabzh
B2B
īnkūbe – @cla.inkube
Igotthekeys – @igotthekeys
B2B
Malena – @malena_malenita_
TOLVY – @tolvymusic
B2B
Mafille – @_mafille
PERFORMEUR·EU·SES
ANDY – @ici_c_est_andy
Garçon Manqué – @legarcon_manque
Brillant Bruyant est un collectif queer de bass music qui a pour volonté d’amener plus de bass music dans les milieux queer, et de créer des espaces inclusifs pour le public et les DJ queer existants déjà dans la scène bass
BB revient au Hasard Ludique le 15 mai pour une édition ALL STARS 100% babes !
Le vendredi 15 mai 2026
de 20h00 à 23h00
payant
TARIFS
very early : 8€*
ealry : 10€*
regular : 12€*
*+frais de loc
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T20:00:00+02:00_2026-05-15T23:00:00+02:00
Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.
Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.
Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris
Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)
Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)
Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/soir%C3%A9e/2026-04-14/brillant-bruyant-all-stars
Afficher la carte du lieu Le Hasard Ludique et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS 6 mai 2026
- Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris 6 mai 2026
- Les Enfantines – Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris 6 mai 2026
- Les tribulations d’un moineau Maison Paris Nature Paris 6 mai 2026
- Visite guidée dans le quartier du Parc de Montsouris Station Cité Universitaire Paris 6 mai 2026