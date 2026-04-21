PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 6 mai 2026.
L’équipe du Conservatoire Darius Milhaud a le plaisir de vous informer que se tiendra le mercredi 6 mai 2026, de 13h30 à 18h30 ses portes ouvertes
Tout au long de cet après-midi, le public pourra :
- échanger avec l’équipe administrative,
- découvrir les différentes disciplines
- observer des cours en musique et en danse
- faire des essais en musique et en danse
Venez nombreux aux Portes Ouvertes du Conservatoire Darius Milhaud !
Le mercredi 06 mai 2026
de 13h30 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T16:30:00+02:00
fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T13:30:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
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