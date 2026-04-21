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PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

L’équipe du Conservatoire Darius Milhaud a le plaisir de vous informer que se tiendra le mercredi 6 mai 2026, de 13h30 à 18h30 ses portes ouvertes

Tout au long de cet après-midi, le public pourra :

  • échanger avec l’équipe administrative,
  • découvrir les différentes disciplines
  • observer des cours en musique et en danse
  • faire des essais en musique et en danse

Venez nombreux aux Portes Ouvertes du Conservatoire Darius Milhaud !
Le mercredi 06 mai 2026
de 13h30 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T16:30:00+02:00
fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T13:30:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS


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