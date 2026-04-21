PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

L’équipe du Conservatoire Darius Milhaud a le plaisir de vous informer que se tiendra le mercredi 6 mai 2026, de 13h30 à 18h30 ses portes ouvertes

Tout au long de cet après-midi, le public pourra :

échanger avec l’équipe administrative,

découvrir les différentes disciplines

observer des cours en musique et en danse

faire des essais en musique et en danse

Venez nombreux aux Portes Ouvertes du Conservatoire Darius Milhaud !

Le mercredi 06 mai 2026

de 13h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T16:30:00+02:00

fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T13:30:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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