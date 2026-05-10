« La Barbichette Cabaret » à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris
« La Barbichette Cabaret » à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 15 mai 2026.
LA BARBICHETTE Cabaret, imaginé par Monsieur K., est une épopée nocturne modulable où la nuit se transforme en une célébration artistique unique.
Ce cabaret indiscipliné réinvente l’imaginaire collectif, mêlant poésie, satire, musique et rencontres artistiques éphémères. Inspiré par ses expériences avec Le Secret et Madame Arthur, Monsieur K. crée un espace festif où le public devient partie intégrante du spectacle, vivant des moments insoupçonnés et uniques.
Dans un mélange de disciplines et de saveurs, LA BARBICHETTE Cabaret offre une réflexion légère sur notre société, prouvant que le divertissement peut être à la fois intelligent et salutaire.
Infos pratiques : L’entrée se fera par le Bar à Bulles, 4 bis, cité Veron qui ouvre ses portes dès 18h.
La Chaufferie vous accueillera ensuite à partir de 19h30.
La Barbichette Cabaret, c’est 2 représentations par mois à La Machine du Moulin Rouge et un tarif spécial pour les moins de 27 ans !
Entre drags, chansons et performances : Le cabaret le plus indiscipliné de la capitale « La Barbichette Cabaret » est à retrouver les 15 et 16 mai 2026 prochains à La Machine !
Le samedi 16 mai 2026
de 19h30 à 23h00
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h30 à 23h00
payant
16€ à 48€, selon l’emplacement et les services supplémentaires.
(Tarif spécial pour les moins de 27 ans !)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T23:00:00+02:00;2026-05-16T19:30:00+02:00_2026-05-16T23:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, Bd de Clichy 75018 90, Bd de ClichyParis
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-barbichette-cabaret-10/ https://fb.me/e/4jpmSERFg https://fb.me/e/4jpmSERFg
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