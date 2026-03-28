Depuis quelques années, le pianiste Laurent Courthaliac révèle une facette essentielle de son art : celle d’un arrangeur d’exception, sollicité par des figures majeures du jazz contemporain telles que le saxophoniste Pierrick Pédron, l’harmoniciste Yvonnick Prené ou encore le pianiste Geoffrey Keezer parmi bien d’autres.

Il signe ici un projet très attendu : « In the Key of Sinatra », son premier album en leader depuis 10 ans.

Initié par le directeur artistique Daniel Yvinec (ex-directeur de l’ONJ, contrebassiste, compositeur et producteur), ce projet est un hommage inspiré du répertoire de l’un des plus grands interprètes de son temps, Frank Sinatra : celui des grands standards du Great American Songbook. Mais Laurent Courthaliac ne se contente pas de revisiter cet incontournable répertoire : il en capte l’esprit pour mieux le réinventer. Le pianiste y déploie un jeu d’une grande maturité et un sens de l’arrangement d’une finesse rare. Des standards emblématiques – « My Way », « Fly Me To The Moon », « Strangers In The Night », « New York, New York » – retrouvent ainsi une nouvelle respiration, élégante, vivante et profondément swing.

Et pour cette soirée inédite qui présentera « In the Key of Sinatra » en avant-première – la sortie de l’album étant prévue à l’automne 2026 – le trio, réunissant une très convoitée rythmique d’exception avec Sylvain Romano à la contrebasse et Gauthier Garrigue à la batterie, a choisi de convier le charismatique chanteur anglais Hugh Coltman et l’impressionnante chanteuse américaine Krystle Warren à la voix pure et puissante.

C’est sur la péniche Le Son de la Terre, offrant un écrin de finesse en bord de Seine avec vue sur Notre-Dame de Paris, que ce concert unique vous est proposé.

Une soirée au coeur de l’âme du jazz où ces chansons éternelles trouveront avec grâce une vie nouvelle.

Laurent Courthaliac : piano

Sylvain Romano : contrebasse

Gautier Garrigue : batterie

Guests : Hugh Coltman : voix

Krystle Warren : voix

Une première représentation aura lieu à 19h

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Le pianiste français Laurent Courthaliac s’entoure d’Hugh Coltman et de Krystle Warren le temps d’une soirée pour rendre un hommage vibrant à Sinatra.

Le vendredi 22 mai 2026

de 21h30 à 22h45

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T21:30:00+02:00_2026-05-22T22:45:00+02:00

Péniche Le Son de la Terre 2 port de Montebello, Paris 5e 75005 Paris

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