Azunposium conférence La persévérance, ça marche ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Azunposium conférence La persévérance, ça marche ?

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.

Le 13 août La persévérance, ça marche ?

Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

Les anciennes conférences de Benjamin Vissa sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.

.

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie benjamin.vissa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Azunposium: Science for Everyone in Val d’Azun.

Popular science lectures on various scientific topics.

Two lectures per month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

August 13: Perseverance—Does It Work?

Duration: approximately 1 hour (45 min + 15 min for questions and discussion).

All ages welcome.

Free admission.

Benjamin Vissa’s past lectures are available on the Azunposium YouTube channel.

L’événement Azunposium conférence La persévérance, ça marche ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65