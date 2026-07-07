Azunposium conférence La persévérance, ça marche ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
jeudi 13 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Azunposium conférence La persévérance, ça marche ?
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Deux conférences par mois, animées et présentées par Benjamin Vissa.
Le 13 août La persévérance, ça marche ?
Durée environ 1h (45 min + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
Les anciennes conférences de Benjamin Vissa sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie benjamin.vissa@gmail.com
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English :
Azunposium: Science for Everyone in Val d’Azun.
Popular science lectures on various scientific topics.
Two lectures per month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
August 13: Perseverance—Does It Work?
Duration: approximately 1 hour (45 min + 15 min for questions and discussion).
All ages welcome.
Free admission.
Benjamin Vissa’s past lectures are available on the Azunposium YouTube channel.
L’événement Azunposium conférence La persévérance, ça marche ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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