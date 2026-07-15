Informations pratiques

Arrens-Marsous

Marché de producteurs et d’artisans au Soulor

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Marché de producteurs et d’artisans au col du Soulor.

Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux pour découvrir leurs savoir-faire, leurs créations et leurs produits dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Marché organisé par la Maison du Soulor.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

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English :

Farmers’ and Artisans’ Market at the Col du Soulor.

Come meet local artisans and producers to discover their expertise, creations, and products in a warm and friendly atmosphere.

Market organized by the Maison du Soulor.

L’événement Marché de producteurs et d’artisans au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65