Marché de producteurs et d’artisans au Soulor Col du Soulor Arrens-Marsous
jeudi 13 août 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Marché de producteurs et d’artisans au Soulor
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Marché de producteurs et d’artisans au col du Soulor.
Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux pour découvrir leurs savoir-faire, leurs créations et leurs produits dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Marché organisé par la Maison du Soulor.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
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English :
Farmers’ and Artisans’ Market at the Col du Soulor.
Come meet local artisans and producers to discover their expertise, creations, and products in a warm and friendly atmosphere.
Market organized by the Maison du Soulor.
L’événement Marché de producteurs et d’artisans au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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