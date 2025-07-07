Informations pratiques

Seltz

Azura Festival

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La plage du Salmengrund se met à l’heure des musiques électroniques avec Azura Festival ! Du Soleil, du sable, le sunset, un cadre idyllique où vous pourrez littéralement danser les pieds dans le sable, au bord de l’eau. Au programme house, tech house, bounce, hardtrance ….. Village festivalier, animations et espaces de restauration.

L’Azura Festival revient sur la plage du Salmengrund pour une journée et une nuit placées sous le signe des musiques électroniques ! Du Soleil, du sable, le sunset, un cadre idyllique qui sent très fort l’été, dans ce décor assez indécent tu peux littéralement danser les pieds dans le sable, au bord de l’eau. Au programme house, tech house, bounce, hardtrance, techno, minimal, hardtechno et schranz. Vous profiterez également d’un village festivalier, d’animations et d’espaces de restauration pour une expérience estivale immersive. .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est info@azurafestival.fr

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English :

Salmengrund Beach is getting into the electronic music spirit with the Azura Festival! Sun, sand, the sunset—an idyllic setting where you can literally dance with your feet in the sand, right at the water’s edge. On the lineup: house, tech house, bounce, hardtrance… A festival village, entertainment, and food courts.

L’événement Azura Festival Seltz a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg