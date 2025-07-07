Informations pratiques

Seltz

Spectacle La Budig

rue Général de Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un spectacle vivant pour francophones avertis et dialectophones confirmés. Réservation à la médiathèque de Seltz.

Un spectacle vivant pour francophones avertis et dialectophones confirmés, intitulé S’fangt an, quand c’est fini ! .

La Budig offre un reflet original satirique et humoristique de l’actualité nationale et régionale, teinté par des nuances de la vie quotidienne, coloré en dialecte et en français. Un spectacle vivant en sketchs et en chansons uff Franzech et en alsacien !!!

Billets en vente à la médiathèque aux heures d’ouverture ou à la caisse du soir de 19h15 à 20h. .

rue Général de Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lively show for experienced French speakers and confirmed dialect speakers. Reservation at the media library of Seltz.

L’événement Spectacle La Budig Seltz a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg