Informations pratiques

Seltz

Le dimanche de l’artisanat

rue Général de Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 00:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Partager une journée placée sous le signe de la créativité, de la convivialité et de la solidarité. Les artisans et de créateurs passionnés vous feront découvrir leurs réalisations et leur savoir-faire à travers une exposition-vente riche en créations originales. Un espace de restauration sur place. Tombola solidaire avec de nombreux lots à gagner et animations pour les plus petits.

Venez partager une journée placée sous le signe de la créativité, de la convivialité et de la solidarité. Parcourez les stands d’artisans et de créateurs passionnés qui vous feront découvrir leurs réalisations et leur savoir-faire à travers une exposition-vente riche en créations originales. Profitez également d’un espace de restauration sur place pour un moment convivial. Tombola solidaire avec de nombreux lots à gagner et laissez les plus jeunes s’amuser grâce aux animations qui leur sont spécialement dédiées. .

rue Général de Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 05 mairie@ville-seltz.fr

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English :

Share a day filled with creativity, camaraderie, and solidarity. Passionate artisans and creators will showcase their work and expertise through an exhibition and sale featuring a wide variety of original creations. On-site dining available. A charity raffle with many prizes to be won and activities for the little ones.

L’événement Le dimanche de l’artisanat Seltz a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg