Informations pratiques

Seltz

Go Saletio

Avenue Général de Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Pour soutenir la lutte contre le cancer, une marche et une course de 7km vous sont proposées. Inscription auprès de Betty HOLTZMANN 06 73 44 34 20 / Christel Schmitt 06 26 88 04 83 ou en ligne www.performance67.com

Restauration et buvette au profit de l’association Cœur des sables.

Pour soutenir la lutte contre le cancer, une marche et une course de 6km vous sont proposées.

Restauration et buvette au profit de l’association Cœur Des Sables. Tous solidaires contre le cancer ! N’hésitez pas à participer à cette belle manifestation placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la solidarité. Animation et petite restauration sur place .

Avenue Général de Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est

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English :

To support the fight against cancer, we are organizing a 7-kilometer walk and run. Register with Betty HOLTZMANN at 06 73 44 34 20 / Christel Schmitt at 06 26 88 04 83 or online at www.performance67.com

Food and refreshments will be available, with proceeds benefiting the Cœur des Sables association.

L’événement Go Saletio Seltz a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg