B.Painted Projected Le Générateur Gentilly

Le 7 mai, au Générateur à Gentilly, ce film donnera lieu à une projection-performance immersive conçue comme un prolongement vivant de cet événement.

Mais il ne s’agira pas seulement d’une projection au sens habituel. Pendant le film, certains gestes, certaines présences, certaines déambulations réapparaîtront dans l’espace du Générateur, en lien avec les images, et de nouveaux gestes émergeront.

Non pas reproduire, mais prolonger. Non pas rejouer une soirée, mais en déplacer l’expérience.

B.Painted Projected propose ainsi une forme à la fois filmique, performative et collective, entre mémoire active, présence live et réactivation. Avec le soutien et l’accompagnement du Générateur et du Petit Bassin dirigé par Julie Destombes.

Événement ouvert au public, à prix libre.

Ensemble /K/inêtikos, Léa Bridarolli et Eneas Vaca Bualo

Bernard Bousquet

Alain Longuet

Infos pratiques :

〓 Date & Horaires 〓

Jeudi 7 mai 2026 à 20h

Ouverture des portes à 19h30

〓 Billetterie 〓

Entrée libre

Bar et petite restauration sur place (espèces & CB acceptées).

En août dernier, le B.Painted Show Version XXL, à la piscine Roger Le Gall, a fait surgir quelque chose de rare : un bassin olympique vidé de son eau, traversé par cinquante corps, des gestes, des présences, les costumes de Bernard Bousquet, la musique live de reïne99, les gestes chorégraphiques de l’Ensemble /K/inêtikos, et une énergie collective hors du commun. Alain Longuet en a réalisé un film.

Le jeudi 07 mai 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T20:00:00+02:00_2026-05-07T22:30:00+02:00

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)

Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)

Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/projection-performance/ +33149869914 mediation@legenerateur.com



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