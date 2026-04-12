NICOLAS CANOT, ROMAIN AL / smart.phonics au Lavoir Numérique Le Lavoir Numérique Gentilly
NICOLAS CANOT, ROMAIN AL / smart.phonics au Lavoir Numérique Le Lavoir Numérique Gentilly samedi 6 juin 2026.
smart.phonics est une performance musicale et visuelle hybride, utilisant les smartphones du public
comme dispositif principal. Ainsi, tour à tour, elle peut prendre la forme d’un live AV et d’une création
numérique participative, tous deux augmentés de ces téléphones intelligents qui voient ici leur utilisation
habituelle totalement détournée.
Tantôt artistiquement « hacké », tantôt co-créateur, le public s’interface avec les artistes, sur scène, via un
simple site Web modifié en temps réel tout au long de la performance. Ainsi connectés, ils donnent vie,
ensemble, à une création sonore et visuelle, collective et immersive.
smart.phonics est une excursion segmentée proposant un récit possible de l’histoire commune et
ambiguë que nous entretenons avec les nouvelles technologies.
Teaser interactif : https://web.smartphonics.art/demo
Site internet : https://web.smartphonics.art
smart.phonics est une performance audiovisuelle live où musique électronique, vidéoprojection et smartphones du public s’entrelacent pour donner vie à une expérience collective inédite.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 23h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Le Lavoir Numérique 4 Rue de Freiberg 94250 Gentilly
Métro -> B : Gentilly (Paris) (Gentilly) (357m)
Bus -> 125 : Gautherot – Carrefour Mazagran / Henri Gautherot (Gentilly) (80m)
Vélib -> Mazagran – Pierre de Coubertin (135.11m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2026-au-generateur-et-a-gentilly/ +33149869914 contact@legenerateur.com https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/ https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/
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