NICOLAS CANOT, ROMAIN AL / smart.phonics au Lavoir Numérique Le Lavoir Numérique Gentilly

smart.phonics est une performance musicale et visuelle hybride, utilisant les smartphones du public

comme dispositif principal. Ainsi, tour à tour, elle peut prendre la forme d’un live AV et d’une création

numérique participative, tous deux augmentés de ces téléphones intelligents qui voient ici leur utilisation

habituelle totalement détournée.

Tantôt artistiquement « hacké », tantôt co-créateur, le public s’interface avec les artistes, sur scène, via un

simple site Web modifié en temps réel tout au long de la performance. Ainsi connectés, ils donnent vie,

ensemble, à une création sonore et visuelle, collective et immersive.

smart.phonics est une excursion segmentée proposant un récit possible de l’histoire commune et

ambiguë que nous entretenons avec les nouvelles technologies.

Teaser interactif : https://web.smartphonics.art/demo

Site internet : https://web.smartphonics.art

smart.phonics est une performance audiovisuelle live où musique électronique, vidéoprojection et smartphones du public s’entrelacent pour donner vie à une expérience collective inédite.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Le Lavoir Numérique 4 Rue de Freiberg 94250 Gentilly

Métro -> B : Gentilly (Paris) (Gentilly) (357m)

Bus -> 125 : Gautherot – Carrefour Mazagran / Henri Gautherot (Gentilly) (80m)

Vélib -> Mazagran – Pierre de Coubertin (135.11m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2026-au-generateur-et-a-gentilly/ +33149869914 contact@legenerateur.com https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/ https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/



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