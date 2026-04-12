Cyril Leclerc / Le laboratoire du Doktor Licht au Générateur Le Générateur Gentilly

Installée dans les 400m2 du Générateur, une créature hybride et hallucinée nommée D­octor Licht nous reçoit dans son laboratoire de lumière.

A mi-chemin entre light show psychédélique des années 60 et mythe du savant illuminé, Dr Licht manipule des faisceaux lumineux qui traversent différentes surfaces, rencontrent des liquides et autres petits mécanismes faisant ainsi apparaître des paysages mouvants, instables et inconnus. Le son entre en résonance avec la lumière : micro-mouvements, amplitude, masse, vibration… Les expériences du Dr Licht nous invitent à voir et ressentir la lumière comme une entité sensible, fragile et vivante.

A mi-chemin entre light show psychédélique des années 60 et mythe du savant illuminé, Doktor Licht nous invitent à voir et ressentir la lumière comme une entité sensible, fragile et vivante.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)

Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)

Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)

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