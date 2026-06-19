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Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris

Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris

Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Darius Milhaud, Paris

Adresse : 80 allée darius milhaud

Ville : Paris

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris 28 juillet – 6 août

Découvrez comment Baba Yaga est devenue Baba Yaga !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T11:00:00.000+02:00

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Théâtre Darius Milhaud, Paris 80 allée darius milhaud Paris


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