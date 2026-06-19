Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris
Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris mardi 28 juillet 2026.
Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris 28 juillet – 6 août
Découvrez comment Baba Yaga est devenue Baba Yaga !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T11:00:00.000+02:00
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Théâtre Darius Milhaud, Paris 80 allée darius milhaud Paris
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