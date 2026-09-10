Babel Rhapsodie, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Babel Rhapsodie Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:55:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:55:00+02:00

Samedi 3 octobre – 17h

Babel Rhapsodie, inspirée du mythe de Babel, invite à observer l’intérieur d’un immeuble contemporain et pose une question simple : si nous parlons la même langue, nous comprenons-nous vraiment ?

Écrite autour des argots et des multiples usages de la langue avec l’autrice et chroniqueuse Marcelle Ratafia, la pièce met en lumière la manière dont générations et classes sociales se comprennent… ou se méprennent.

À la manière d’une bande dessinée animée, l’immeuble devient la miniature d’une société des langages, incarnée par deux interprètes, musiciennes, chanteuses et comédiennes.

Véritable laboratoire sonore, le spectacle fait du langage une matière vivante : voix, sons, bruitages, mélodies, borborygmes, répertoires musicaux variés allant du jazz manouche à Schönberg, de Bach à la musique brésilienne … tout ce que la langue de chacune contient de vivant, d’inventif et parfois d’incompréhensible.

Une rhapsodie poétique et inventive sur notre désir, fragile mais tenace, de nous comprendre, encore et toujours.

Sophie Lavallée & Camille Phelep : chanteuse-musicienne-comédienne-bruiteuse – Caroline Masini : dramaturge et metteuse en scène – Marcelle Ratafia : spécialiste du langage (argots) – Jean-Yves Roussel : création lumières et vidéos – Alexis Horellou : illustrateur

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium au niveau -1

Durée : 55 min – À partir de 6 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

CINÉ-SPECTACLE – EXplorations WE lancement