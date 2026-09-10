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AGENDA · Rennes

Babilbeloola L’Étage Rennes

dimanche 7 février 2027 · L'Étage · Rennes

Babilbeloola L’Étage Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 7 février 2027
Fin
dimanche 7 février 2027
Heure de début
11:00
Lieu
L'Étage
Adresse
1 esplanade Charles de Gaulle
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 1 à 7 €

Petit concert pour une voix et les tout-petits
AÏE AÏE AÏE

Babilbeloola rassemble tout un monde volubile : c’est un moment joyeux de rencontre entre une chanteuse lyrique et les tout-petits. Niché au cœur d’un îlot confortable, ce petit concert invite à écouter, regarder et partager babils et vocalises.
Dans un paisible espace de coussins ronds, le public et la chanteuse s’installent ensemble le temps de la représentation. À partir de la voix et de la manipulation d’objets textiles, Justine Curatolo propose des éléments de jeu et d’interaction avec les enfants et le public. Le spectacle invite à l’écoute tout en prenant en compte le confort des petits, l’évolution motrice des jeunes enfants et leurs possibles déplacements pendant la représentation.

2 séances : 11h et 16h
30 minutes
Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7

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