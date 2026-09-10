Babilbeloola L’Étage Rennes
dimanche 7 février 2027 · L'Étage · Rennes
Informations pratiques
Petit concert pour une voix et les tout-petits
AÏE AÏE AÏE
Babilbeloola rassemble tout un monde volubile : c’est un moment joyeux de rencontre entre une chanteuse lyrique et les tout-petits. Niché au cœur d’un îlot confortable, ce petit concert invite à écouter, regarder et partager babils et vocalises.
Dans un paisible espace de coussins ronds, le public et la chanteuse s’installent ensemble le temps de la représentation. À partir de la voix et de la manipulation d’objets textiles, Justine Curatolo propose des éléments de jeu et d’interaction avec les enfants et le public. Le spectacle invite à l’écoute tout en prenant en compte le confort des petits, l’évolution motrice des jeunes enfants et leurs possibles déplacements pendant la représentation.
2 séances : 11h et 16h
30 minutes
Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7
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