Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes Vendredi 28 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Cuisine

**19h :** [**Toast**](https://www.engrenages.eu/projet/toast/) **- Cie Le Goût des Notes / Une production Engrenage[s]**

Spectacle musical et culinaire : Quand un orchestre de swing et une cheffe cuisinière se retrouvent embarqués dans la même galère, la fête tourne au chaos savoureux ! Entre coups de feu en cuisine et improvisations musicales, ils vont devoir unir leurs talents pour sauver une inauguration qui part en miettes… et régaler tout le monde. 50 mn / Tout public / parc de Bréquigny

_Distribution : Geoffroy Langlais : Batterie/Percussion/Cuisine – Guillaume Bougeard : Flugabone/Cuisine – Marie Juste : Sax soprano/Cuisine – Martin Chapron : Guitare/Dobro/Banjo/Cuisine – Sébastien Baron : Tuba/Cuisine – Claire Laurent : Slam /Comédie/Chant/Cuisine – Camille Carte : Régisseur Général_

_Partenaires : Roche aux Fées Communauté, les villes de Martigné Ferchaud, Coësmes et Janzé dans le cadre du dispositif de Résidence Mission soutenu par le Département d’Ille et Vilaine et la DRAC Bretagne_

_La DRAC – aide à la création musicale, Avec le soutien du Centre National de la Musique, Rennes Métropole – soutien à la Coopération artistique intercommunale_

**20h : Banquet partagé**

Rejoignez la grande tablée le soir avec un plat salé ou sucré à partager ! Plats halal et végétariens prévus pour que chacun trouve sa place à la fête. Et pour prolongez l’aventure en cuisine, inscrivez-vous à l’atelier de 14h à 18h pour préparer le banquet. Au parc de Bréquigny / Tout public

**21h30 : Ciné plein air / Moonrise Kingdom – Wes Anderson**

Sur une île isolée de Nouvelle-Angleterre, deux enfants solitaires et amoureux s’évadent ensemble, bravant scouts, parents et tempête pour vivre leur liberté. Une fugue tendre et poétique, où l’innocence de l’enfance résiste au monde des adultes. 1h30 / Dès 8 ans / Parc de Bréquigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T23:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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