Ciné plein-air : « Moonrise Kingdom », Parc de Bréquigny, Rennes

Ciné plein-air : « Moonrise Kingdom » Vendredi 28 août, 21h30 Parc de Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Dans les années 60, Suzy grandit entre ses trois petits frères et ses parents dans une vaste maison, sur une petite île perdue au large de la Nouvelle-Angleterre. Armée de ses jumelles, l’enfant, difficile, scrute le monde, observant en particulier les rencontres secrètes entre sa mère Laura et le capitaine Sharp, de la police locale. Le chef scout Ward dirige avec rigueur son camp d’été, à l’autre bout de l’île. Un petit mot et un trou dans la toile de tente lui apprennent que le jeune Sam Shatusky a pris la clef des champs. C’est là, à l’abri des regards, que Suzy et Sam se rejoignent. Amoureux depuis un an, ils ont planifié leur fugue par courrier. Ils tentent d’échapper aux scouts lancés à leur poursuite, alors qu’une tempête approche…

États-Unis, 2012, 1h30 — À partir de 8 ans

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur ete.rennes.fr pour savoir si la séance est maintenue.

Parc de Bréquigny 84 Rue d’Angleterre, 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://ete.rennes.fr »}]

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

2012 Moonrise, LLC.