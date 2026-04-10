Babillage de dròlles Arengosse Arengosse
jeudi 9 juillet 2026 · Arengosse
Informations pratiques
Arengosse
Babillage de dròlles Arengosse
Médiathèque Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2027-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. À partir de 10h
Une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. À partir de 10h
Une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques .
Médiathèque Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Babillage de dròlles Arengosse
Open to little ones ages 0–3. Starting at 10 a.m.
A whole bunch of stories for kids featuring magical characters
L’événement Babillage de dròlles Arengosse Arengosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx
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