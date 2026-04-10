UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arengosse

Babillage de dròlles Arengosse Arengosse

jeudi 9 juillet 2026 · Arengosse

Babillage de dròlles Arengosse Arengosse

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 9 juillet 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
40110 Arengosse
Département
Landes
Tarif

Arengosse

Babillage de dròlles Arengosse

Médiathèque Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2027-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. À partir de 10h
Une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. À partir de 10h
Une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques   .

Médiathèque Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39  mediatheque@paysmorcenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Babillage de dròlles Arengosse

Open to little ones ages 0–3. Starting at 10 a.m.
A whole bunch of stories for kids featuring magical characters

L’événement Babillage de dròlles Arengosse Arengosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx

À voir aussi à Arengosse (Landes)