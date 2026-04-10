Informations pratiques

Arengosse

Babillage de dròlles Arengosse

Médiathèque Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2027-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. À partir de 10h

Une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. À partir de 10h

Une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques .

Médiathèque Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Babillage de dròlles Arengosse

Open to little ones ages 0–3. Starting at 10 a.m.

A whole bunch of stories for kids featuring magical characters

L’événement Babillage de dròlles Arengosse Arengosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx