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Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque du Puzzle · Avignon

Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Puzzle
Adresse
Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Babillages Mercredi 2 décembre, 10h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00

Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Séance de conte lecture animation

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