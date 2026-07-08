Festival Résonance Avignon
jeudi 17 septembre 2026 · Avignon
Informations pratiques
Avignon
Festival Résonance
Divers lieux Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-17
Rendez-vous insolite autour des musiques électroniques actuelles, qui propose une mise en musique et en images des sites patrimoniaux de la Ville d’Avignon.
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Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 92 36 24
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English : Festival Résonance
An unusual encounter with contemporary electronic music, featuring music and images from Avignon’s heritage sites.
L’événement Festival Résonance Avignon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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