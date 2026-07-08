Informations pratiques

Avignon

Festival Résonance

Divers lieux Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Rendez-vous insolite autour des musiques électroniques actuelles, qui propose une mise en musique et en images des sites patrimoniaux de la Ville d’Avignon.

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Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 92 36 24

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English : Festival Résonance

An unusual encounter with contemporary electronic music, featuring music and images from Avignon’s heritage sites.

L’événement Festival Résonance Avignon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Avignon Tourisme