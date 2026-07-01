Les petits déjeuners littéraires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Informations pratiques

Les petits déjeuners littéraires Mercredi 19 août, 09h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T09:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00

Venez partager avec nous un café et une petite collation matinale, et profitez des animations que nous vous aurons concoctées !

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

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