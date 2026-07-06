VRAI OU FAUX ? DES PHOTOMONTAGES POUR RECOMPOSER LA VILLE ATELIER FAMILLE, Archives municipales et Musée du Mont de Piété, Avignon

Informations pratiques

VRAI OU FAUX ? DES PHOTOMONTAGES POUR RECOMPOSER LA VILLE ATELIER FAMILLE 18 et 19 septembre Archives municipales et Musée du Mont de Piété Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Copier, coller, manipuler. Les trucages sur les photographies ne datent ni des logiciels de retouche, ni de l’intelligence artificielle. Cet atelier proposera une découverte de plusieurs exemples d’intervention sur l’image et invitera petits et grands à réaliser leurs propres photomontages sans assistance informatique.

Samedi et dimanche à 14h et à 16h

Durée 1h30 environ. Dès 6 ans. Ados bienvenus ! Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Inscription conseillée à archives.municipales@mairie-avignon.com jusqu’à vendredi 18/09 à 17h puis sur place (préciser les nom, prénom, téléphone portable ainsi que l’âge de chaque enfant et ado).

Archives municipales et Musée du Mont de Piété 6 Rue de Saluces, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490865312 http://archives.avignon.fr [{« owner »: {« uid »: 45357049, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-06T10:09:25.906Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « archives.municipales@mairie-avignon.com », « response »: {« passId »: 426477320, « isPending »: false, « addressId »: 890124}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-06T10:09:25.676Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2426621, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-06T10:09:25.771Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 475830431, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 14, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789732800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-06T10:09:25.905Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/426477320 »}] [{« link »: « mailto:archives.municipales@mairie-avignon.com »}] Les Archives municipales d’Avignon sont installées depuis 1986 dans l’ancien mont de piété. L’ancienne chapelle accueille aujourd’hui un petit musée de l’œuvre.

Établissement charitable de prêt sur gage, le Mont-de-piété d’Avignon a été créé en 1608 par la congrégation Notre-Dame de Lorette. Bien géré, bénéficiaire de dons et de legs réguliers, reconnu par ses bénéficiaires, il connaîtra cependant des difficultés financières dans la période révolutionnaire.

Afin de renflouer la trésorerie et de relancer l’activité de prêt dans cette période agitée, les administrateurs du mont, soutenus par le maire Guillaume Puy, fondent une condition des soies en 1801. Son rôle est de garantir la qualité de la soie échangée sur le marché local, de la « conditionner ». Sur chaque transaction, un pourcentage est prélevé pour conforter les fonds du mont-de-piété. Cette imbrication intime entre le mont-de-piété et la condition-des-soies est une originalité avignonnaise.

Copier, coller, manipuler. Les trucages sur les photographies ne datent ni des logiciels de retouche, ni de l’intelligence artificielle. Cet atelier proposera une découverte de plusieurs exemples sur…