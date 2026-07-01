Les petits déjeuners littéraires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
mercredi 12 août 2026 · Bibliothèque du Puzzle · Avignon
Informations pratiques
Les petits déjeuners littéraires Mercredi 12 août, 09h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T09:30:00+02:00 – 2026-08-12T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T09:30:00+02:00 – 2026-08-12T11:00:00+02:00
Venez partager avec nous un café et une petite collation matinale, et profitez des animations que nous vous aurons concoctées !
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
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