Visite guidée en anglais Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon
Visite guidée en anglais Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon dimanche 26 juillet 2026.
Avignon
Visite guidée en anglais Relatum Lee Ufan au Palais des Papes
place du Palais Départ Palais des Papes Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-27
À l’invitation de la Ville d’Avignon, le Palais des Papes s’apprête à accueillir l’un des plus grands maîtres de l’art contemporain international Lee Ufan.
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place du Palais Départ Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
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English : Guided Tour in English: Relatum: Lee Ufan at the Palais des Papes
At the invitation of the City of Avignon, the Palais des Papes is preparing to host one of the greatest masters of international contemporary art: Lee Ufan.
L’événement Visite guidée en anglais Relatum Lee Ufan au Palais des Papes Avignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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