Rendez-vous dans les parcs, Square Indochine, Avignon

Informations pratiques

Rendez-vous dans les parcs Jeudi 23 juillet, 09h30 Square Indochine Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T09:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T09:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

En partenariat avec le Totem

Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !

Square Indochine 31 avenue Monclar Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un été à Avignon Un été à Avignon Hors les murs