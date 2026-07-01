Spectacle « Rêv’à sons », Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Spectacle « Rêv’à sons » 4 – 10 juillet Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:15:00+02:00 – 2026-07-04T10:45:00+02:00

Fin : 2026-07-10T11:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Rêv’à sons est un concert jeune public. Le voyage d’une journée en musique. Une odyssée avec deux musiciens/chanteurs et une dizaine d’instruments qui invite à vivre un moment poétique du réveil au coucher.

A l’entrée du spectacle, les enfants s’installent, sur des coussins, des tapis, dans une ambiance « comme à la maison ». L’odyssée s’ouvre avec un jeu d’ombres et de sons qui nous amène, en douceur, à entrer dans le fil de notre histoire. Les musiciens sont assis au sol, entourés de leurs instruments et d’une atmosphère tamisée.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « pjdelesvaux.diffusion@gmail.com »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Cie Alambic Festival d’Avignon OFF Spectacle