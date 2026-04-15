Souvenirs d’un jeune homme, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Souvenirs d’un jeune homme 3 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

De 12 à 24 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T13:10:00+02:00 – 2026-07-03T14:15:00+02:00

Fin : 2026-07-25T13:10:00+02:00 – 2026-07-25T14:15:00+02:00

Les débuts d’une carrière sont une sacrée histoire… Celle de Jean Anouilh commence au rayon quincaillerie d’un grand magasin. L’auteur d’Antigone nous raconte avec sa verve tendre comment il a traversé le monde de la publicité, les studios de cinéma et la guerre jusqu’aux coulisses des grands théâtres.

Sous la forme d’une confession libre et joyeuse, 2 comédiens virtuoses nous livrent la jeunesse du dramaturge, jalonnée de rencontres loufoques, transformant chaque anecdote en sujet de comédie.

Ce texte intime, jamais porté au théâtre, est une célébration de l’insouciance. Comme si le théâtre n’était jamais qu’un jeu d’enfant !

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://moismoliere.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://theatre-petit-louvre.fr »}]

Jean Anouilh inédit

Alejandro Guerrero