Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon
Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon vendredi 3 juillet 2026.
Avignon
Relatum Lee Ufan au Palais des Papes
place du Palais Palais des Papes Avignon Vaucluse
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8-17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-11-02
À l’invitation de la Ville d’Avignon, le Palais des Papes s’apprête à accueillir l’un des plus grands maîtres de l’art contemporain international Lee Ufan.
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place du Palais Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
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English : Relatum: Lee Ufan at the Palais des Papes
At the invitation of the City of Avignon, the Palais des Papes is preparing to welcome one of the greatest masters of international contemporary art: Lee Ufan.
L’événement Relatum Lee Ufan au Palais des Papes Avignon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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