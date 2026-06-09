Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon vendredi 3 juillet 2026.

Avignon

Relatum Lee Ufan au Palais des Papes

place du Palais Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-11-02

À l’invitation de la Ville d’Avignon, le Palais des Papes s’apprête à accueillir l’un des plus grands maîtres de l’art contemporain international Lee Ufan.

.

place du Palais Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Relatum: Lee Ufan at the Palais des Papes

At the invitation of the City of Avignon, the Palais des Papes is preparing to welcome one of the greatest masters of international contemporary art: Lee Ufan.

L’événement Relatum Lee Ufan au Palais des Papes Avignon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Avignon Tourisme