Le Palais en Off place du Palais Avignon
Le Palais en Off place du Palais Avignon mercredi 1 juillet 2026.
Avignon
Le Palais en Off
place du Palais Palais des papes Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Du 1er au 31 juillet, profitez de votre séjour au Festival Off pour visiter l’incroyable patrimoine d’Avignon à prix réduits !
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place du Palais Palais des papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
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English : Le Palais en Off
From July 1 to 31, take advantage of your stay at the Festival Off to visit Avignon’s incredible heritage at reduced prices!
L’événement Le Palais en Off Avignon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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