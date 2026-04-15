La bulle à histoires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

La bulle à histoires Mercredi 24 juin, 14h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T15:30:00+02:00

A l’aide de déguisements, décors, jeux, instruments en tous genres ou objets farfelus, les bibliothécaires vous réservent à chaque séance des surprises et un voyage unique dans l’imaginaire.

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

Vive les mamans ! lecture jeunesse