Éveil des sens, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
Éveil des sens, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon mercredi 24 juin 2026.
Éveil des sens Mercredi 24 juin, 10h30 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Au programme : de la musique, des jeux et bien plus encore…
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Viens éveiller tes sens à la bibliothèque ! Tout petits Rencontres
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