Le Schpountz (Marcel Pagnol), Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon

Le Schpountz (Marcel Pagnol) 3 – 26 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T09:55:00+02:00 – 2026-07-03T11:25:00+02:00

Fin : 2026-07-26T09:55:00+02:00 – 2026-07-26T11:25:00+02:00

« Un Schpountz n’est pas un idiot ! Il raisonne parfaitement sur toutes choses, il vit comme tout le monde, il a même du bon sens, sauf en ce qui concerne le cinéma. » (Extrait)

Irénée est un modeste garçon épicier travaillant dans la boutique de son oncle qui l’a élevé. Il rêve de devenir vedette de cinéma. Une équipe de cinéastes parisiens passant par là, amusée par les prétentions de ce « Schpountz », lui signe un faux contrat de comédien. Sourd aux avertissements de ses proches, Irénée papier en poche, monte à Paris et se présente au studio.

Pour le 50ème anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol, Delphine Depardieu et Arthur Cachia décident de co-mettre en scène ce texte qui depuis leur enfance les accompagne.

Pour Marcel Pagnol il existait une vérité en habits de fêtes, qui est la vérité des gens qui s’aiment. Il avait l’habitude de dire qu’il était « un menteur de charme, charme sans lequel les choses qu’il raconte ne seraient que ce qu’elles sont ».

L’humanité de son écriture, à l’image de la vie, nous bouleverse. À travers ses films et ses écrits, Marcel Pagnol a une approche fondamentalement humaine. Il dépeint ses personnages dans toute leur complexité, en montrant à la fois ce qu’ils peuvent avoir de plus tendre, mais aussi de plus cruel. Le Schpountz est sans aucun doute l’oeuvre de Pagnol qui l’illustre le mieux.

Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « theatredescriques@gmail.com »}]

Quand un « Schpountz », un fada de Marseille, se rend à Paris pour devenir une vedette de cinéma…