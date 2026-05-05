La parade du Festival Off place Pie Avignon
La parade du Festival Off place Pie Avignon vendredi 3 juillet 2026.
Avignon
La parade du Festival Off
place Pie Départ place Pie Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La Parade du Off a lieu chaque année la veille du début du festival Off Avignon pour annoncer le début des festivités.
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place Pie Départ place Pie Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08
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English : The Festival Off parade
The Parade du Off takes place every year on the eve of the start of the Off Avignon festival to herald the start of the festivities.
L’événement La parade du Festival Off Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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