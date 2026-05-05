La parade du Festival Off place Pie Avignon

Avignon

La parade du Festival Off

place Pie Départ place Pie Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La Parade du Off a lieu chaque année la veille du début du festival Off Avignon pour annoncer le début des festivités.

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place Pie Départ place Pie Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08

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English : The Festival Off parade

The Parade du Off takes place every year on the eve of the start of the Off Avignon festival to herald the start of the festivities.

L’événement La parade du Festival Off Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme