Ôlô, un regard sur l’enfance, Présence Pasteur, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · Présence Pasteur · Avignon
Informations pratiques
Ôlô, un regard sur l’enfance 4 – 14 juillet Présence Pasteur Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T10:10:00+02:00
Fin : 2026-07-14T14:30:00+02:00 – 2026-07-14T15:10:00+02:00
Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. “Tu te souviens du rouge ?… Des fourmis qui piquent sur un coulis de framboise ! ”
Éclaboussées du souvenir de l’enfance, ces traces colorées vont se mélanger dans une énergie créatrice et joyeuse.
durée : 40 mn / à partir de 12 mois
Présence Pasteur 13 rue Pont-Trouca Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Théâtre visuel Marionnette contemporaine
Stevan Jobert
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