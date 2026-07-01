Ôlô, un regard sur l’enfance, Présence Pasteur, Avignon

Informations pratiques

Ôlô, un regard sur l’enfance 4 – 14 juillet Présence Pasteur Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T10:10:00+02:00

Fin : 2026-07-14T14:30:00+02:00 – 2026-07-14T15:10:00+02:00

Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. “Tu te souviens du rouge ?… Des fourmis qui piquent sur un coulis de framboise ! ”

Éclaboussées du souvenir de l’enfance, ces traces colorées vont se mélanger dans une énergie créatrice et joyeuse.

durée : 40 mn / à partir de 12 mois

Présence Pasteur 13 rue Pont-Trouca Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Théâtre visuel Marionnette contemporaine

Stevan Jobert